Kevin Owens va a Elimination Chamber a por una oportunidad por el Campeonato Mundial de Peso Completo en WrestleMania después de vencer a Dominik Mysterio en una lucha clasificatoria en el SmackDown de 16 de febrero y cree que puede ser la edición más grande del evento. No solo eso, sino que lo pone a la par de «The Grandest Stage of Them All». Al término del combate con «Dirty Dom», «The Prizefighter» dedicó unas palabras a las cámaras de WWE para compartir sus sensaciones.

THE MEN'S #WWEChamber MATCH IS SET! ⛓️🔥 SEE YA IN PERTH AUSTRALIA, BOYS! 🇦🇺 pic.twitter.com/qlClHdzhRQ — WWE (@WWE) February 17, 2024

► Kevin Owens a Elimination Chamber

«Este podría ser verdaderamente el evento de Chamber más grande, el combate de Chamber más grande que hayamos tenido. Será en Perth, ante miles y miles de personas que han estado esperando un PLE en su ciudad, en su país, en su continente durante mucho tiempo. Realmente no hay nada más grande que esto.

«WrestleMania es enorme, pero Elimination Chamber le dará una dura batalla a WrestleMania en cuanto a la magnitud del evento y lo que significa para todos. Chamber, ¡aquí vamos, por riesgoso y peligroso que sea! Estoy totalmente comprometido, daré todo lo que tengo, lo dejaré todo en Perth.»

► Cartel actualizado de Elimination Chamber 2024

Estamos a menos de una semana del Premium Live Event, el próximo día 24 desde el Optus Stadium de Perth, Australia, se presentará con este cartel (aún por completar);: