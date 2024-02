Triple H: «Bron Breakker tiene potencial ilimitado»

«Se ha observado que Heyman apareció en el segmento de Breakker en SmackDown y Breakker con la camiseta y el personaje de ‘La mejor lanza en el negocio’ que este podría ser un comienzo sutil para una historia en el futuro. Obviamente Reigns también tiene asuntos futuros con The Rock y Sikoa y sólo hace unos pocos combates por año”. Apenas acaba de ser ascendido al elenco principal de WWE y ya se está hablandon sobre un futuro combate de Bron Breakker con Roman Reigns.

Tampoco es una sorpresa pues Breakker arrasó con NXT -de hecho, es uno de los dos Campeones de Parejas- en poco tiempo y siempre ha parecido que va a ser una de las Superestrellas más importantes de los próximos años. Es verdad que SmackDown y Raw son un mundo distinto al territorio de desarrollo, así que veremos cómo le va en los siguientes meses. De momento, nos hacemos eco de las recientes palabras de Triple H sobre uno de sus mejores jóvenes en WWE:

Unlimited potential, an already impressive resume… and he’s got that dog in him.

Welcome to #SmackDown, @bronbreakkerwwe! This is a big one. pic.twitter.com/zCsOz75Gxd

— Triple H (@TripleH) February 17, 2024