Aron Stevens se acuerda del Team Rhodes Scholars

Damian Sandow y Cody Rhodes se unieron durante una época en WWE como el Team Rhodes Scholars. Hasta ese punto estaban ambos perdidos en la narrativa de la compañía. Y no olvidemos el bigote del American Nightmare. O que el ahora Aron Stevens fue Mr. Money in the Bank, así como uno de los que no consiguieron cobrar el maletín con éxito. Mientras hablaba recientemente con Fightful, The Intellectual Savior To The Masses estuvo hablando de aquella alianza.

► El Team Rhodes Scholars

«Cody lo mencionó, y yo diré lo mismo en cuanto a los negocios: fuimos los mejores socios que pudimos ser en términos de ‘¿Qué estamos haciendo hoy? ¿Tenemos que ser los Midnight Express?’ Porque en esencia, y siempre bromeamos con esto, eso éramos. Éramos los heels que recibían golpes, que generaban el calor del público. Ese era nuestro papel».

El ahora mismo ex luchador habla también de la importancia de tener un arsenal de movimientos vistoso:

«Pero aquí está la cosa, podíamos hacerlo. Entendíamos cómo hacerlo. Con muchas personas que veo hoy en día, creo —y no estoy menospreciando a nadie que trabaje duro—, necesitas tener un repertorio de movimientos contemporáneos. Siempre tienes que mantenerlo fresco. Si vuelvo al ring, si alguna vez vuelvo al ring, tendré que hacerlo. Es sentido común. Sin embargo, ¿sabes qué? Puedo hacerlo y puedo hacerlo durante 20 minutos y mantener la atención de la gente. Eso es lo importante. En 20 minutos, cuando llegue el momento de la conclusión de mi combate, haré que ese lugar estalle de emoción. Fue muy divertido trabajar con él».

Y además rememora aquel segmento con The Rock en el episodio de SmackDown del 11 de enero de 2013:

«Hablamos un poco con él antes, pero no, Cody y yo simplemente decíamos: ‘Está bien, esto es lo que vamos a hacer’. Viajábamos juntos y cosas así. Era como: ‘No, esto es lo que tenemos hoy’. Nuestra lucha en SummerSlam fue muy divertida. Tuvimos tantos momentos memorables, ¿verdad? Él y yo éramos muy buenos creando esos momentos. Éramos entretenidos, pero también lográbamos los resultados. Eso es, ¿verdad? Ese es el nombre del juego«.