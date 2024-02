Braun Strowman visto en WWE Experience en Arabia Saudita

En medio de una larga ausencia del ring de WWE a causa de una cirugía, Braun Strowman se divierte mientras espera que su recuperación avance y pueda volver al ring, algo que reportamos aquí en SÚPER LUCHAS, podría ocurrir bastante pronto.

Por ahora, se ha podido saber que la Superestrella WWE hizo recientemente una aparición sorpresa en la sección de WWE Experience, que es una especie de parque temático bajo techo que WWE construyó en conjunto con Arabia Saudita dentro de la Boulevard City de Riad.

Another first look inside the WWE Experience at Riyadh Boulevard City… this time, from the incredible WWE Super Dome. Starting tomorrow, all of the sights, sounds & excitement of a WWE live event will be here to give you goosebumps year-round.

Book now: https://t.co/ByvSaqEy7F pic.twitter.com/BvLcoJrEPx

— Triple H (@TripleH) February 15, 2024