Muchos esperaban su regreso en la campal femenil, incluso los pronósticos de las apuestas la situaban como la favorita para ganar dicho combate, pero finalmente Ronda Rousey no regresó a WWE en Royal Rumble 2020. Tampoco en el Raw posterior al PPV, como también cabría esperarse. En realidad, nada se sabe ahora mismo de cuándo la luchadora podría volver al Imperio McMahon. De hecho, ni siquiera se sabe si lo hará. Pero con WrestleMania 36 en el horizonte, los más optimistas quieren pensar que antes o después sucederá.

Esto a pesar de que…

► Dana Brooke ruega a Ronda Rousey

Entre los más optimistas podríamos incluir a «The Total Diva». Porque Dana Brooke ruega a Dana Brooke en una reciente publicación en Instagram.

«¡Siempre me has impulsado a ser la mejor que puedo ser! ¡Verdadera campeona! ¡Ten un feliz día, cariño! ¡Vuelve así podré enfrentarme de nuevo a ti! ¡Por favooooooooor y gracias!«.

Las dos pudieron enfrentarse en cuatro ocasiones. Nunca tuvieron una rivalidad, solo fueron combates sin más. De hecho, hace mucho, mucho tiempo que Brooke no tiene una rivalidad. No podemos contar aquella trama con Lacey Evans en Main Event. De hecho, tres de los combates fueron en eventos no televisados. Solo uno fue en Raw, el que Brooke muestra en la publicación. Y no podemos contar mucho de mismo puesto que la entonces reina de la marca roja la venció en 19 segundos. Con eso de impulsarla debe referirse a detrás de cámaras. Ahora, después de todo, Dana Brooke ruega a Ronda Rousey para, ¿recibir otra paliza?

Con Ronda no tenemos nada con lo que especular acerca de su regreso. Ella misma, hablando de UFC, comentó recientemente que ha pasado a otro capítulo de su vida, que quienes le piden que regrese no la quieren de verdad, confirmando que nunca volverá a las peleas. Pero hace mucho que no comenta nada de lucha libre. De momento solo podemos verla en sus películas y series de televisión.