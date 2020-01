¡No puede ser! Se ha confirmado una de las peores noticias para los fans de la mujer más mala del planeta: Ronda Rousey, la ex Campeona Raw, no regresará a WWE a corto plazo.

De hecho, acaba de ser descartada para luchar en WrestleMania 36. ¿Se sepulta la esperanza de su regreso a la empresa?

► Ronda Rousey no luchará en WrestleMania 36

La noticia fue divulgada y confirmada por Dave Meltzer en la más reciente edición del Wrestling Observer Radio,

«Básicamente, no hay nada nuevo con respecto a Ronda Rousey. Sé que ella no va a estar en WrestleMania. Así están las cosas. Rousey no va a estar en WrestleMania. No sé las razones detrás de esto, pero me dijeron eso hoy.

«La victoria de Charlotte Flair en Royal Rumble fue para poder enfrentarla a Rhea Ripley. Eso me hace suponer que Charlotte tendrá más apariciones en NXT para marcar la diferencia [en los ratings] de los miércoles. Pero ya veremos».

La última aparición de Ronda Rousey con WWE fue en WrestleMania 35. Allí se rompió el dedo pequeño de la mano derecha, y luego anunció que iba a estar fuera de la empresa para formar una familia con Travis Browne.

Como señala Meltzer, no se sabe el motivo de la ausencia de Ronda en WrestleMania. Lo único cierto es que ella tiene contrato hasta 2021, pero solo ella decidirá si volverá o no al ring. Recientemente dijo que le gustaría enfrentar a Rhea Ripley, así que tal vez sí esté pensando en regresar en un futuro.