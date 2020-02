Dos días después de Becky Lynch, nació Ronda Rousey. La actual Campeona Raw nació un 30 de enero de 1987, mientras que la antigua dueña de este mismo título lo hizo el 1 de febrero de 1987. Obviamente, en el momento en que llegaron al mundo nadie se imaginaba que un día iban a ser enormes rivales, enormes estrellas. Pero eso es lo que son. Unas horas atrás hicimos en SÚPER LUCHAS una recopilación de las felicitaciones que recibió la luchadora irlandesa por su cumpleaños y «Rowdy» no podía ser menos.

Como no podía ser de otra forma, la primera felicitación que destacamos es la de WWE. Una felicitación que viene acompañada por los mejores momentos que la ahora mismo ex luchadora y ex peleadora vivió en los encordados.

Happy birthday to the BADDEST Woman on the Planet, ROWDY @RondaRousey ! pic.twitter.com/CJYgUUTCXE

Tampoco faltan quienes compartieron elenco con ella.

O quienes estuvieron en el elenco, aunque no con ella.

Ni tampoco FOX, cadena donde muchos esperaban que luchara Ronda de volver a la lucha libre en SmackDown.

Hopefully one day we’ll see her back in the squared circle, but, for now we want to wish @RondaRousey a Happy Birthday! pic.twitter.com/EoGBqnoXrK

