Cryme Tyme están listos para volver y lanzan guiño a WWE

Tenemos que aclarar antes de nada que la última vez que Cryme Tyme lucharon juntos no fue hace años sino hace tres meses. El último combate que disputaron fue el 30 de noviembre en WrestleCade 2019. Entonces perdieron ante The Dawsons, un equipo que está llamando mucho la atención en la NWA, entre otras empresas. En realidad, el año pasado tuvieron nueve combates como dupla, consiguiendo ganar el Campeonato de Parejas en VIP Wrestling. No han estado mucho en primera plana, no han estado demasiado activos, pero siguen en los encordados.

Y seguirán en 2020 aunque todavía no tuvieran ninguna lucha, como ellos mismos confirmaron recientemente. En una reciente publicación en Twitter aseguraron que han dejado todos sus problemas atrás y que están listos para continuar con su carrera juntos. Incluyen una fotografía de ambos actual así como una de sus tiempos en WWE de 2007, lo que parece un claro guiño al Imperio McMahon.

We don’t apologize for being consistent, staying focused, work hard, and uplifting each other.

.

No addictions, no bitterness, no hatred for others success.

.

Our continued growth shows other that there is no top, you just keep getting better or stay where you’re at. pic.twitter.com/AIm1iYecg3

— Shad Gaspard (@Shadbeast) February 1, 2020