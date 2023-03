Dana Brooke presiona por un nuevo título en WWE

“He querido hacer la transición del título 24/7 a un título IC. Creo que sería increíble. Estamos construyendo una lista, tenemos mujeres increíbles en la lista. Con todos regresando, ¿por qué no? Tenemos los títulos de parejas, pero no todas están en equipo. Tienes las historias que van por los títulos femeninos, pero el resto son solo pequeñas historias en la mezcla. ¿Por qué no ir por un título IC?”. Dana Brooke pronunciaba estas palabras en noviembre de 2022.

> Dana Brooke sigue presionando

Y no ha cambiado de idea. En una reciente entrevista con Fightful, volvía a hablar de la creación de un Campeonato Intercontinental Femenil, así como también contaba que tenía el corazón roto cuando la WWE retiró el Campeonato 24/7 que durante tanto tiempo le sirvió para tener un mayor protagonismo.

“Oh, Dios mío. Sí. Sí, tenía muchas cosas que quería hacer con el título 24/7. Sentí que era, honestamente, todo lo que represento. Represento a la campeona todos los días, ya sea en el ring, fuera del ring, desde el momento en que me despierto hasta el momento en que me acuesto, trato de ser una campeona. Tenía muchas ideas y muchas cosas apasionantes que quería hacer. Quería, en realidad, hacer la transición a un título Intercontinental femenino porque siento que eso es algo que motivaría a las mujeres a seguir adelante y tener algo más por lo que luchar“.

“Sabes, tenía el corazón roto porque sentí que puse mi corazón y mi alma en ello. Tenía que lograr mucho con ese título, ya sean momentos jajaja para mostrar mi atletismo en el ring cuando en realidad le hice el pin a Cedric por eso. Entonces, hubo altibajos, pero en general, no puedes llorar por la leche derramada, así que tuve que dejarlo pasar y seguir adelante y seguir adelante, y poner una sonrisa en mi rostro y espero que haya una oportunidad más adelante“.

¿Crees que WWE lanzará un Campeonato Intercontinental Femenil?