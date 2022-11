Dana Brooke se ha convertido en la luchadora con más tiempo portando el Campeonato 24/7, siendo la imagen de este título en el último año, incluso es la segunda portadora con más tiempo en la historia, solo por debajo de R-Truth.

Sin embargo, el título ha perdido relevancia y prácticamente solo aparece en Live Events, por lo Dana siente que es momento en que el cinturón evolucione a uno más prestigioso y por qué no, que fuera el secundario en la división femenil, tal como es el de Estados Unidos o Intercontinental.

«He querido hacer la transición del título 24/7 a un título IC. Creo que sería increíble. Estamos construyendo una lista, tenemos mujeres increíbles en la lista. Con todos regresando, ¿por qué no? Tenemos los títulos de parejas, pero no todos están en equipo. Tienes las historias que van por los títulos femeninos, pero el resto son solo pequeñas historias en la mezcla. ¿Por qué no ir por un título IC? De esta manera, no es secundario, es solo otra cosa poner tu corazón y alma y tener ese título y tener esa oportunidad y mejorar la división de mujeres», comentó en entrevista con Steve Fall de NBC Sports Boston.