Cody Rhodes fue recibido con los brazos abiertos por todo el Universo WWE y también por sus compañeros pero no quiere dejarse llevar por ese amor en su persecución de su sueño: el Campeonato WWE. Sin olvidar claro, como dice su tema de entrada, ‘Kingdom’, dar a los fanáticos lo que han venido a ver. De ello estuvo hablando recientemente el ‘American Nightmare’ con Kevin Kellam para Sportskeeda’s WrestleBinge cuando faltan tres semanas para su lucha contra Roman Reigns en WrestleMania 39.

> Cody Rhodes: su sueño y el amor

“Diré que ha sido muy: el gráfico, el póster que salió en WrestleMania el otro día, y la cantidad de mensajes que recibí de personas de la industria con las que trabajé un montón de veces, pero también la gente con la que trabajé solo tal vez una vez, la cantidad de amor que me dieron fue realmente, obviamente, soy un tipo sentimental, es muy conmovedor, pero también me impuso un nivel de responsabilidad. Es genial escuchar a alguien decir: ‘Él es el tipo adecuado para enfrentar al tipo’, pero, personalmente, tengo que salir y demostrarlo.

“Tengo que salir y cumplir. No puede ser solo una quimera. No puede ser solo esperanza. Tiene que ser esperanza y ejecución, y ahí es donde estoy. Así que he tratado de no dejarme llevar demasiado con el amor que estoy recibiendo de mis compañeros en el negocio o deprimirme demasiado por cualquier crítica que pueda estar recibiendo solo porque nada de eso importa a menos que salgas y ejecutes y les des algo que realmente amen y aprecien. WrestleMania es lo más importante que hacemos, eso es lo que pretendo hacer”.

