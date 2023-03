Big E actualiza su estatus y se dirige a los fans

Big E continúa fuera de acción tras su grave lesión en el cuello y sigue sin haber una fecha para su retorno a los encordados de la WWE. En Súper Luchas no hemos dejado de actualizar cómo se ha ido encontrando el luchador durante todos estos meses, ya fuera a través de declaraciones suyas o de otras fuentes, como sus amigos Kofi Kingston y Xavier Woods. Hoy volvemos con él pues en una reciente entrevista con TMZ estuvo contando cómo está en estos momentos así como enviando un mensaje a los fans.

> ¿Cómo está Big E?

“Solo quiero tomar la mejor decisión. Tengo que ver qué dicen los escáneres, hablar con los médicos, partir de ahí. Ahora mismo, antes de que sepa nada, no voy a apresurarme a emitir juicios. Solo ver cómo todo se ve. No hay ansiedad. Todo está en permanente. Si llega a su fin, chévere, si no, chévere. Lo que será, será. Estoy bien con lo que sea.

“La vida siempre te dará giros y vueltas que no anticipas. Se trata de hacer lo mejor que puedas con lo que tienes. La vida es un regalo. Si estás aquí, si estás caminando, si estás sano y tienes tu familia y amigos, eres bendecido. Concéntrate en lo que tienes y no en lo que no tienes“.

Mientras no lucha, Big E ha estado trabajando dentro de la compañía en otros roles, como el de ojeador de promesas en el programa NIL (Next In Line).

