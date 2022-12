Dan Severn no pasó mucho tiempo en WWE en los noventas pero cree que debería estar en el Salón de la Fama. Recordemos que «The Beast» trabajó para la compañía McMahon de 1997 a 1999. Dedicó mucho más tiempo de su carrera en los encordados al circuito independiente. También fue luchador de la NWA. En realidad, comenzó a luchar en 1992. Y aún tuvo su último combate en 2021. Aunque la verdad es que es mucho más reconocido como peleador de MMA; es un Hall of Famer en UFC.



► ¿Dan Severn debería estar en el WWE Hall of Fame?

Pero no en WWE, acerca de lo cual estuvo hablando recientemente en Wrestling Inc.

“En primer lugar, según algunas de las personas que están allí, ¿debería estar allí? Oh, diablos, sí. Ahora, ¿me usaron correctamente? No. Al principio, lo hicieron. Pero creo que se dieron cuenta: ‘No tenemos mecanismos de control sobre este tipo. Si le ponemos una correa, ¿quién puede decir que no irá a la NWA y perderá la correa allí? Porque de nuevo, no estoy trabajando exclusivamente para la NWA, estoy trabajando para otra persona. Pero al mismo tiempo, ¿alguna vez conversaron conmigo? No. Porque como te dije antes, todavía tengo combates ahora”.

Dan Severn tuvo un total e 36 combates en WWE. Entre todos ellos podemos destacar su derrota ante The Rock en la semifinal del torneo King of the Ring en 1998 o su combate contra D-Low Brown por el Campeonato Europeo en el Raw del 28 de julio de ese mismo año que ganó por descalificación. Severn nunca fue campeón en la compañía. En cambio, por ejemplo, en la NWA fue dos veces Campeón Mundial de Peso Completo.