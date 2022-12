La Campeona SmackDown, Bianca Belair, participó recientemente en un evento de fitness, Fitness & Fashion Pro, organizado por WBFF Entertainment. La Superestrella de WWE realizó posteriormente una publicación en Instagram en la que emite un extenso comunicado mostrando además cuán impresionante lució.

«Durante las últimas 10 semanas he estado entrenando para el WBFF Entertainment Pro Atlantic City Pro Am, ¡y este fin de semana todo ese trabajo duro se llevó a cabo en el escenario! ¡Estaré publicando más fotos a lo largo del día con los resultados! El bikini fue echo por mí.

«Este viaje me ha enseñado mucho sobre mí misma y cuánto he crecido y evolucionado desde esa niña en la escuela secundaria y la universidad que estaba obsesionada con ser la mejor, pero lo llevó demasiado lejos y se sobre entrenó constantemente. La niña que tenía una relación tan enfermiza con la comida y luchaba contra los trastornos alimentarios que, incluso años después, cuando era adulta, ni siquiera podía escuchar la palabra ‘dieta’ sin que me revolviera.

«Quería esforzarme, ponerme a prueba… ver si podía comprometerme sin ir demasiado lejos, ver si había aprendido a escuchar a mi cuerpo, ver si podía hacer dieta nuevamente y tener autocontrol sin volverme loca. Realmente enfrenté mis miedos. Invertí estas 10 semanas para volver a aprender de mí misma y me llevó a un viaje de autodescubrimiento de amor propio, compromiso y dedicación a mí misma.

