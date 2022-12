Damian Priest quiere The Judgment Day vs. The Bloodline

The Judgment Day y The Bloodline son actualmente dos de los equipos más populares de WWE, el segundo con mejor suerte que el primero; pero para Damian Priest, ambos tienen que enfrentarse en algún momento.

Durante el programa de RAW de esta semana, Sami Zayn, Solo Sikoa y The Usos atacaron aparte del roster de la marca roja, sin embargo, no se cruzaron con Priest y sus compañeros.

Sin embargo, el luchador puertorriqueño siente que el quipo que tiene con Finn Balor, Dominik Mysterio y Rhea Ripley, debe enfrentar a Roman Reigns y su séquito.

«Sería una mentira, si no dijera en algún momento, necesitamos a The The Judgment Day y Bloodline enfrentándose. Quiero que mi nombre viva para siempre. Quiero la fama y la fortuna y el estrellato que viene con ser la superestrella principal de la WWE. Tengo que hacer eso, tengo que luchar contra Roman Reigns. Eso tiene que suceder en algún momento, estoy seguro de que sucederá. Nos cruzaremos en el futuro».