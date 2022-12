Cancelado Robert Whittaker vs Paulo Costa de UFC 284

El esperado combate de peso medio entre Robert Whittaker y Paulo Costa ha sido oficialmente eliminado del próximo evento UFC 284 que se celebrará en Perth, Australia, el 11 de febrero.

Desde hace unas semanas se sabía que Costa amenazaba con no aceptar el combate por estar descontento con el acuerdo que la UFC le ofrecía para un nuevo contrato, y aunque algunos se preguntaban si el luchador de 31 años no estaba simplemente fanfarroneando, parece que no se ha producido ningún avance desde entonces y el combate ha sido cancelado.

Brett Okamoto, de ESPN, escribió anoche en Twitter: «No es una farsa». «Paulo Costa y Robert Whittaker NO pelearán en UFC 284 en febrero, según fuentes».

«Gran pelea se viene abajo por falta de habilidades de negociación», confirmó Costa en Twitter. «Deberían dejar de ser mezquinos. Creo que se lo están tomando a mal, hacer que los luchadores no estén contentos con los acuerdos no es muy inteligente. No es solo ME, recuerdo: [Francis Ngannou], [Sean] O’Malley, Mark Hunt, etc».

La noticia ha dejado decepcionado al oponente previsto de Costa, Whittaker, ya que esperaba pelear cerca de casa en Australia, pero ahora parece probable que se cambie a un evento diferente uno o dos meses después.

«Es muy molesto decir que [los rumores] son ciertos», dijo Whittaker en las redes sociales. «La pelea con Costa se ha venido abajo. UFC hizo todo lo que estuvo en su mano para que llegara a la pelea. Le dieron el nuevo contrato, por lo que tengo entendido, para que aceptara la pelea, y aun así no la aceptó. La pelea Perth no está sucediendo. Están buscando reprogramarme para marzo o abril».

Con Whittaker vs. Costa fuera del cartel, UFC 284 sigue adelante con dos peleas por el título, incluyendo la superpelea principal entre el recién coronado campeón de peso ligero Islam Makhachev y el dominante rey del peso pluma Alexander Volkanovski, mientras que Yair Rodríguez y Josh Emmett luchan por el título interino de 145 libras en el evento co-principal.