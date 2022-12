Se revela rival de Holly Holm para marzo 2023

Una pelea de peso gallo femenino entre Holly Holm y Yana Kunitskaya ha sido reservada para UFC On ESPN 43 el 25 de marzo en San Antonio, Texas.

Conocida como «la hija del predicador», Holm, ex campeona del peso gallo, sólo peleó una vez en 2022 y perdió por decisión dividida ante Ketlen Vieira en mayo.

Esa había sido la primera pelea de la luchadora de 41 años en más de un año y medio después de que un problema renal la obligara a estar fuera de acción durante un período prolongado en 2020, en un momento en que venía de victorias consecutivas por decisión unánime sobre Raquel Pennington e Irene Aldana.

En cuanto a Kunitskaya, de 33 años, su última pelea fue en julio de 2021, donde fue noqueada en el primer asalto por Irene Aldana. Antes de eso Kunitskaya había ganado dos seguidas contra Julija Stoliarenko y Ketlen Vieira en las tarjetas de puntuación, todo lo cual la deja en el puesto número seis en la división de 135 libras de cara a esta pelea con Holm, que se coloca en el número tres.

Holm vs. Kunitskaya se une a un evento UFC On ESPN 43 que aún no tiene un cabeza de cartel confirmado, pero que también contará con Maycee Barber vs. Andrea Lee y Chidi Njokuani vs. Albert Duraev.