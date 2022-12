Asegura Alexa Bliss que nunca se divirtió tanto en su vida como cuando hizo pareja luchística con Bray Wyatt. Y pronto, la cinco veces campeona podría pasárselo en grande de nuevo, dos meses después ya del regreso de Wyatt en WWE.

La semana pasada en Raw ya la vimos bajo el «embrujo» de Wyatt amagando con endosarle un Sister Abigail a Bianca Belair. Y ayer, también en trance, rompió un jarrón contra la cabeza de la Campeona Raw, como parte de la construcción de su próximo encuentro titular con «The EST».

Que sin mayor demora, veremos una vez se inicie 2023, en el primer episodio de la marca roja, previsto para el 2 de enero. Y es que la última entrega de Raw del 2022 presentará una suerte de recopilación de los mejores momentos del año.

Asimismo, el estreno de Raw en 2023 contará con otro encuentro de carácter titular, cuando Austin Theory ponga sobre la mesa su Campeonato de los Estados Unidos ante Seth Rollins. Este derrotó el pasado lunes a Bobby Lashley para posicionarse de nuevo como contendiente.

The #USTitle is on the line on the first #WWERaw of 2023 as @_Theory1 defends against @WWERollins! pic.twitter.com/mDW4CkVXLZ