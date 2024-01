Dakota Kai comparte sus metas en WWE para 2024

«He estado corriendo. He estado saltando. Por favor, dejen de decir ‘está mintiendo, está fingiendo’. ¿Creen que ha sido mi elección no luchar durante nueve meses? ¿Creen que ha sido mi elección? No. No sé cuándo será la fecha de autorización. Por favor, dejen de preguntarme. La rehabilitación va muy bien, sin embargo. Definitivamente, no falta mucho ahora«. Dakota Kai compartía esta actualización sobre su recuperación a mediados de mes.

► El próximo regreso de Dakota Kai

Más recientemente, después de no haber participado en Royal Rumble 2024, la integrante de Damage CTRL comparte que su regreso está cerca mientras señala algunas metas generales que tiene para este 2024, en el que todavía no ha podido luchar.

«Sí, un paso. Estamos tan cerca. Estamos tan cerca, chicos».

«Mi objetivo, honestamente, es simplemente emocionarme por volver al ring. Me encantó ver el Royal Rumble, y obviamente, con Bayley ganando, no puedo explicar las emociones. Estaba tan abrumada de felicidad. Tengo tantas ganas de regresar. Solo verlos divirtiéndose a todos, estoy como ‘Oh dios’. Pero estamos tan cerca, así que solo quiero volver a estar en medio de las cosas físicamente como luchadora y apuntar alto«.

Mientras ella está ausente, como apunta en sus declaraciones, Bayley ganó el Royal Rumble e irá a WrestleMania a luchar por un título que ella eliga. Tanto Rhea Ripley, la Campeona Mundial, como su amiga IYO SKY, la Campeona WWE, la estaban viendo, estuvieron siguiendo la batalla real de 30 luchadoras. No está claro de qué manera Dakota Kai podría participar de este gran momento de «The Role Model» pero está feliz por ella.

Cualquiera pensaría que elegirá a la del Judgment Day:

«Si tengo la oportunidad de trabajar con [Rhea] en WrestleMania, sería simplemente un enfrentamiento de ensueño que ni siquiera había considerado antes. Ella es indiscutiblemente intocable. En estos momentos, es la mujer más comentada en la televisión y respalda toda la atención que recibe. No es solo cuestión de apariencia, ni simplemente se trata de su físico. Además de formar parte de Damage CTRL, un grupo impresionante, Rhea es excepcionalmente talentosa y eso me frustra. Me pregunto, ‘¿por qué eres tan buena? Eres tan joven‘. Ni siquiera puedo lanzar una drop kick, y ella puede ejecutar una sobre mi cabeza. Las pequeñas cosas que hace y proyecta en la televisión son muy difíciles de lograr, y ella lo hace con facilidad».