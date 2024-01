«Nos dicen que varios luchadores han tenido más libertad en sus promos en las últimas semanas. Se mencionó el programa de Karrion Kross y Shinsuke Nakamura como ejemplo». Esta información la publicamos en SÚPER LUCHAS a mediados de 2023. A inicios de 2024 tenemos novedades, nuevamente gracias a nuestros compañeros de Fightful. WWE ha estado implementando cambios en el estilo de las promos tanto en Raw como en SmackDown.

Jey Uso goes one-on-one with @BRONSONISHERE tomorrow night on #WWERaw! pic.twitter.com/dd2tcujUb7

— WWE (@WWE) January 29, 2024