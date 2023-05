Luchadores de WWE ganan libertad en sus promos

Si hay algo que los luchadores de WWE han expresado en los últimos años que extrañan, es el hecho de tener libertad creativa a la hora de hablar y hacer promos en el micrófono. De hecho, eso fue uno de los motivos por el cual Jon Moxley dejó WWE.

El ex Campeón Mundial de Peso Completo AEW, ha dicho en repetidas ocasiones que lo que más odiaba de ser Dean Ambrose, además de ser relegado en comparación con los otros miembros de The Shield, era el tener que “leer guiones escritos por viejitos a los que no se le podía cambiar ni una sola palabra”.

► WWE revoluciona las promos: ¡Bienvenida la espontaneidad!

Al llegar a AEW, Jon Moxley amó la posibilidad de tener libertad creativa, algo que le había sido privado bajo la dirección de Vince McMahon. Ahora, con Triple H al mando de la dirección creativa de la empresa, se ha revelado que Hunter busca satisfacer a los luchadores para mantenerlos contentos y motivados.

Recientemente, Sean Ross Sapp de Fightful Select informó que Triple H ha comenzado a otorgar mayor libertad creativa a las Superestrellas WWE a la hora de las promos. Esto significa que ya no estarán obligados a recitar guiones palabra por palabra, sino que se les proporcionarán puntos clave en sus promos, y serán ellos quienes utilicen sus propias palabras para desarrollar esas ideas. Este es el reporte:

“Nos dicen que varios luchadores han tenido más libertad en sus promos en las últimas semanas. Se mencionó el programa de Karrion Kross y Shinsuke Nakamura como ejemplo”.

Esta información revela un cambio significativo en la política de WWE, brindando a los luchadores una mayor oportunidad de expresarse y conectar de manera auténtica con el público. Con esta libertad creativa, se espera que las promos sean más genuinas y emocionantes, lo que sin duda añadirá frescura y autenticidad al producto de WWE.

