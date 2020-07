Puede realizarse la broma, sin faltar al respeto a nadie, pues cada uno tiene libertad para hablar de lo que quiera. Pero, no importa cuando lo lean: Jon Moxley critica las promos de WWE. Aunque en esta ocasión el actual Campeón Mundial de Peso Completo AEW menciona a un "hombre loco" que las escribe. Por supuesto, se refiere a Vince McMahon. La ex Superestrella se fue del imperio luchístico de este sin guardar demasiado cariño a sus años allí.

► Jon Moxley critica las promos de WWE

El monarca acudió recientemente como invitado al Busted Open Radio y, como no podría ser de otra forma, le preguntaron acerca de su etapa en la Gran W. Lo que menos le gustó fue la poca libertad que tenía, sobre todo para hablar al micrófono, para controlar sus propios discursos. Ahora no tiene este problema, lo cual se demuestra en cada una de sus apariciones en los encordados de All Elite Wrestling. Esto es lo que tenía que decir sobre las diferencias entre ambas empresas:

"Es realmente simple. Son muchas cosas, pero la más simple es que no me dan un guion. Si tuviera que reducir todo a una cosa, a lo que me volvía más loco, era el hecho de que me daban un guion y me decían lo que tenía que decir. La primera vez que sucedió fue cuando estábamos con The Shield. "Cuando estábamos en el territorio de desarrollo con Dusty (Rhodes) escuché por primera vez el término 'promo con guion'. Eso me dejó en shock. La primera vez que me entregaron un guion fue como: Roman dice esto, Seth dice esto, Dean dice esto. "Pensé que tan solo era una sugerencia. Tenía algunas ideas geniales, para decir esto o aquello pero me dijeron que no, que esa era la manera en que teníamos que decirlo. Recuerdo haber tenido la sensación en el estómago de haber cometido un terrible error. "Te puedo decir qué es la presión. La presión es tener un guion de dos páginas escrito por un hombre loco de 74 años que no tiene sentido para ti, que te hará parecer estúpido en vivo en televisión frente a todo el mundo; y tienes que memorizar cada día y de alguna manera decirlo sin parecer un completo imbécil. "Eso es presión. Hice eso muchas veces. Y muchas otras no lo hice. Pero nunca más estaré en esa situación. Ahora puedo ser yo mismo y eso es realmente agradable".

_____________________________________

Esta noche veremos una batalla más en las Wednesday Night Wars. No te pierdas nuestras coberturas en vivo de NXT (que presentará la lucha de Finn Bálor vs. Dexter Lumis vs. Timothy Thatcher) y de AEW Dynamite (con el duelo de Jon Moxley y Darby Allin vs. Brian Cage y Ricky Starks).

Sigue en SUPERLUCHAS la cobertura y análisis de SummerSlam 2020, el próximo PPV de WWE, que tendrá lugar este domingo 23 de agosto.