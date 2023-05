Pure-J llegó al Itabashi Green Hall para presentar “Go! Go! Rainbow Mountain Vol.1”, primera de dos funciones especiales.

► “Go! Go! Rainbow Mountain Vol.1”

Como preludio al enfrentamiento por el Campeonato de Parejas, Kaori Yoneyama dominó a Miyuki Takase en casi ocho minutos de acciones.

Las otras dos integrantes de las duplas involucradas por el cetro de parejas, Cherry y Leon, también sostuvieron una batalla donde salió avante Cherry. De este modo, las retadoras salieron avantes de estos choques.

Chie Ozora defendió con éxito y por primera vez, el Campeonato POP, superando a Chie Koishikawa, la alegra gladiadora de Gatoh Move.

En la batalla principal, Hanako Nakamori y KAZUKI se impusieron en un choque de parejas ante el equipo de Makoto y Moeka Haruhi.

Los resultados completos son:

PURE-J “GO! GO! RAINBOW MOUNTAIN VOL. 1”, 04.05.2023

Itabashi Green Hall

Asistencia: 115 Espectadores

1. Pure Battle: Rydeen Hagane y Momo Tani vs. AKARI y Crea – finalizó en empate tras concluir el tiempo límite (15:00).

2. Tag Team Title The Skirmish 1: Kaori Yoneyama venció a Miyuki Takase (7:41) con un Gedo Clutch.

3. Tag Team Title The Skirmish 2: Cherry derrotó a Leon (4:13) con un Spring Night Love.

4. POP Title: Chie Ozora (c) venció a Chie Koishikawa (10:46) con un Roll-Through Clutch defendiendo el título

5. Special Tag Match: Hanako Nakamori y KAZUKI derrotaron a Moeka Haruhi y Makoto (17:31) con la Hatenkou de Nakamori sobre Haruhi.