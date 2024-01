Dakota Kai: «Estoy harta, pero aún no puedo volver»

Dakota Kai ofrece una nueva actualización sobre su recuperación hablando también de los fans que critican sus apariciones en WWE con Damage CTRL mientras se rehabilita. Lo hace hablando con sus seguidores en Twitch. La luchadora sufrió una lesión en el ligamento cruzado anterior de la rodilla que le hizo tener que pasar por una cirugía en mayo de 2023.

► La salud de Dakota Kai

«Estoy harta de ver a la gente diciendo, ‘Puede correr y saltar, ¿pero aún no está autorizada para luchar?’ No, así no es cómo funciona. Obviamente, puedo correr y saltar porque lo he estado haciendo durante los últimos meses, pero hay una fecha establecida para cuando realmente te autorizan porque aún tengo que participar en combates y deben verificar todas las condiciones antes de darme el alta. No voy a estar en una silla de ruedas durante nueve meses y luego levantarme de repente y decir, ‘Estoy curada’. Eso no es cómo funciona».

Alguien en el chat bromeó diciendo que debería imitar a Kevin Nash, quien milagrosamente se puso de pie estando en una silla de ruedas.

«He estado corriendo. He estado saltando. Por favor, dejen de decir ‘está mintiendo, está fingiendo’. ¿Creen que ha sido mi elección no luchar durante nueve meses? ¿Creen que ha sido mi elección? No. No sé cuándo será la fecha de autorización. Por favor, dejen de preguntarme. La rehabilitación va muy bien, sin embargo. Definitivamente, no falta mucho ahora«.

Cuando un evento como Royal Rumble se acerca siempre surgen preguntas, en lo relativo a las Superestrellas lesionadas, si podrían hacer su regreso entonces. Pensando de manera optimista, ¿es posible que Dakota Kai esté engañando al Universo WWE para ser una de las participantes sorpresa de la batalla real de 30 mujeres el 27 de enero?