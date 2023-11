El doloroso deseo de William Regal con Dakota Kai

Volvamos un momento a la lucha femenil de jaula en NXT TakeOver: WarGames 2019. Muchos recordarán que fue entonces cuando Dakota Kai cambió a heel, volviéndose contra su equipo, atacando a Tegan Nox, iniciando entonces una aventura como villana que se mantiene actualmente. En cambio, nadie recuerda, porque no sucedió, que la luchadora ahora en Damage CTRL diera una bofetada a William Regal. El entonces Gerente General de la marca amarilla quería que lo hiciera, pero ella no lo complació. Así lo recuerda en Twitch.

► Dakota Kai, William Regal y una bofetada

«Me pidieron que [empujara a Regal], y pensé, ‘Literalmente es William Regal, una leyenda. No quiero meterme en problemas y hacer algo demasiado extremo. Demasiado.’ Él me lleva a un lado detrás del escenario y me dice, ‘Quiero que me pegues en la cara. Quiero que me des un puñetazo en la cara. Necesita verse como… necesito que me pegues.’ La entrenadora Sara Amato, una leyenda, escuchó esta conversación y lo escuchó decirme esto, y yo allí, asustada hasta la muerte, ‘Sí, te voy a pegar en la cara’. Él se fue, ella me llevó a un lado y me dijo, ‘No le pegues en la cara’.

«Después de cada lucha, siempre está detrás del escenario dándonos críticas. Quiere legitimidad en esto, lo cual es genial, lo necesitamos. Inmediatamente me dijo, ‘no le pegues en la cara. No hagas eso’. Yo dije, ‘No, nunca, nunca iba a pegarle en la cara’. En realidad, no lo iba a hacer. Hicimos el empujón que hicimos, que aún funcionó. Funcionó para lo que queríamos. Fue como un empujón con el antebrazo, pero le puse algo de estilo detrás del empujón. Él no necesitaba que hiciera eso, pero estuvo bien. La mirada que me dio después de hacer eso fue muy, ‘Oh, lo estropeé’«, dijo con una risa.

The pop when Dakota Kai shoves William Regal is amazing, but my favorite thing about this moment was always Shayna Baszler just dying laughing in the other cage. https://t.co/G789DMHu0P pic.twitter.com/ot5f9maaxA — Patches Chance (@patcheschance) November 24, 2021

► Cartel de Survivor Series 2023