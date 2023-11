Bobby Lashley no sumaría más miembros a su grupo por ahora

The Street Profits están trabajando actualmente junto a Bobby Lashey, y no solo han tenido más presencia en la televisión de WWE, sin que han tenido una participación más activa y relevante por primera vez en mucho tiempo, saliendo de un periodo de frustración y en vísperas de una oportunidad por el Campeonato Indisputable de Parejas WWE que posee The Judgment Day.

► Odyssey Jones ya no formará parte del grupo de Bobby Lashley

Bobby Lashley fue parte de The Hurt Business y juntos lograron cosas importantes durante la pandemia. Ahora, está liderando otro grupo al cual se le podría sumar B-Fab. Sin embargo, uno de los miembros previamente propuestos no se unirá al grupo.

Odyssey Jones fue seleccionado para RAW como parte del reciente WWE Draft 2023, pero nunca prosperó en la marca roja. Discretamente empezó a trabajar en luchas no televisadas en SmackDown y hace no mucho tiempo surgieron informes de que WWE se estaba preparando para el debut de Jones los viernes por la noche.

Sean Ross Sapp informó recientemente vía Fightful Select que había una propuesta para que Odyssey Jones se uniera a la nueva facción liderada por Bobby Lashley. Sin embargo, no ha pasado nada y no parece que vaya a suceder ahora.

“Odyssey Jones fue lanzado para el grupo de Bobby Lashley. Eso no sucedió y no parece que vaya a suceder”.

Con Odyssey Jones fuera de la ecuación y un historial no muy bueno de lesiones, parece que su andadura por el elenco principal no ha sido lo que esperaba, y además, tampoco existen planes creativos para que el Universo WWE pueda verlo en pantallas.