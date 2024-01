Black Taurus cambiaría de nombre tras desvincularse de AAA

Aunque se le ve más por la escena estadounidense que por la mexicana, Black Taurus estaba bajo contrato con AAA, empresa a la que volvió en 2018 tras un año como agente libre.

Y este es ahora de nuevo su estatus, según expuso el gladiador vía redes sociales la semana pasada.

Importante noticia de la que se han hecho eco nuestros colegas de Masked Republic y Luchablog, quienes exponen que Black Taurus cambiará de identidad luchística debido a un conflicto con AAA sobre la propiedad de su nombre de batalla.

There are differing opinions on who owns the name (and/or if Black Taurus is distinct enough from "Taurus"), and so he's changing the name.