Cyrus quiere contrato a tiempo completo con AJPW

El luchador estadounidense Cyrus o Cyrus The Destoyer como también se le conoce, manifestó su interés de adherirse a All Japan Pro Wrestling como luchador a tiempo completo.

Cyrus compitió recientemente en el Grupo A del torneo “Champion Carnival 2023”; sin embargo, a lo largo de casi un año, el poderoso luchador ha sido requerido por AJPW por temporadas, cubriendo algunas giras y torneos.

Entre las competencias en los que ha intervenido son el “Royal Road”, la “Real World Tag League” y la “Champion Carnival”. En la reciente edición del Champion Carnival, concluyó su participación con seis puntos, tras tres victorias.

En una entrevista con Alliance Pro Wrestling Podcast Network, Cyrus aclaró su estado con AJPW.

Expresó que estaría dispuesto a firmar un contrato de tiempo completo y no sólo luchar en las giras de los torneos donde intervenga.

Estoy bajo contrato con AJPW para competir en los torneos. Entonces, cuando estoy en casa (Georgia, Estados Unidos), estoy libre, pero cuando estoy allí, estoy bajo contrato, por supuesto. Así es básicamente cómo funciona. No es por evento, los contratos son por torneo así he estado trabajado. Aunque después de este torneo (Champion Carnival), he competido en todos los torneos que organiza All Japan. Creo que la World Tag League con Shuji Ishikawa, la Royal Road y el Champion Carnival. Entonces, estoy tratando de pensar si hay otro torneo. No estoy seguro (se rió).

Si se tratara de eso y quisieran sentarse y hablar sobre un contrato de tiempo completo, definitivamente podríamos hablar. No está fuera de discusión.