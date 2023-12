Cuatro nuevas luchas se añaden a AEW Worlds End

Se dice que AEW es una empresa muy televisiva, por dar suma importancia a sus programas en Warner Bros. Discovery, principal fuente de sus ingresos. Motivo de que decidiera programar un duelo Christian Cage vs. Adam Copeland para el episodio de Dynamite del pasado día 6.

Pero AEW no iba a dejar que esta rivalidad concluyese tan pronto, y en las últimas horas, luego del reto que lanzó «The Rated-R Superstar» la semana pasada, se ha confirmado que habrá revancha por el Campeonato TNT, ahora sin descalificación, dentro del cartel de Worlds End.

Un evento que además contará con otras tres defensas: una del Campeonato TBS entre Julia Hart y Abadon, una entre Hook y Wheeler Yuta por el Campeonato FTW y una del Campeonato Mundial de Parejas AEW entre la dupla Ricky Starks & Big Bill y Chris Jericho junto a un luchador por determinar (ya apuntado aquí, posiblemente Kota Ibushi).

Mucho oro sobre la mesa veremos durante AEW Worlds End, a celebrarse el sábado 30 de diciembre desde el Nassau Veterans Memorial Coliseum de Uniondale (New York, EEUU). He aquí su cartel actualizado.

Next Saturday 12/30#AEWWorldsEnd PPV

Long Island, NY @NassauColiseum



TNT Title Match

No DQ@Christian4Peeps vs @RatedRCope



TNT Champion "The Patriarch" Christian Cage will defend the title vs "Rated R Superstar" Adam Copeland in a No DQ Match NEXT SATURDAY at Worlds End ppv! pic.twitter.com/N0YolWhk9F