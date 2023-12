Volkanovski y lo que Topuria necesita demostrar

Puede que las cosas no le hayan ido del todo bien este año, pero el campeón del peso pluma de la UFC, Alexander Volkanovski, planea empezar su 2024 con buen pie en febrero.

Volkanovski ha mantenido el cinturón de 145 libras en 2023, después de haberlo defendido una vez más de forma dominante contra Yair Rodríguez el pasado mes de julio en UFC 290. Sin embargo, más allá de su división, el australiano se ha quedado corto.

«Alejandro Magno» no pudo alcanzar sus ambiciones en las dos divisiones en dos combates contra el rey del peso ligero, Islam Makhachev. Mientras que su primer combate terminó en una ajustada decisión en el UFC 284, Volkanovski fue violentamente noqueado en el primer asalto cuando se enfrentaron en una revancha a corto plazo en el UFC 294.

Con su búsqueda de la gloria en las 155 libras terminada para el futuro previsible, Volkanovski volverá a centrar su atención en la defensa de su lugar en el trono del peso pluma. Y su próximo reto será contra el invicto Ilia Topuria.

El georgiano español está muy confiado de cara a su choque en el UFC 298 en Anaheim, pero el campeón dice que aún no ha visto ninguna habilidad que separe a «El Matador» del resto.

► Volkanovski: Topuria aún no ha demostrado su «nivel de élite

Durante una aparición en The MMA Hour con Ariel Helwani a principios de este mes, Volkanovski miró hacia su regreso al peso pluma en 2024 y evaluó al hombre que le esperará dentro del octágono el 17 de febrero.

Mientras que Topuria ha subido en la escala con actuaciones dominantes contra Bryce Mitchell y Josh Emmett, Volkanovski aún no ha visto nada que marque a su próximo retador como una amenaza mayor que los que vinieron antes que él.

«Necesita hacer algo en febrero para mostrar un nivel de élite. Porque, ahora mismo, no lo he visto», dijo Volkanovski. «Eso no quiere decir que no sea de élite…. Pero, va a haber niveles en los que necesitas ser algo más que fundamentalmente sólido. Al igual que, si él piensa que va a ser capaz de superarme a mí, con lo que he visto, tiene que mostrar más de lo que ha hecho, mucho más. En cuanto a sumisión, mucho más.

«No le he visto hacer nada más especial que cualquier otro de los tipos a los que me he enfrentado. Eso no significa que no sea tan bueno, pero tiene que demostrármelo«, continuó Volkanovski. «Con el golpeo, de nuevo, un tipo duradero, poderoso, muy sólido fundamentalmente… Pero de nuevo, es mucho más que eso. Lo dejaré en eso».

Hasta la fecha, Volkanovski ha resistido dos desafíos del gran Max Holloway, así como uno cada uno de Brian Ortega, «The Korean Zombie» Chan Sung Jung, y Rodríguez. Volkanovski buscará ahora añadir el nombre de Topuria a esa lista dándole al georgiano español la «humillación» que cree necesaria.