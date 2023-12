¿Luchará Kota Ibushi en AEW Worlds End?

Afortunadamente, la diverticulitis vuelve a perder su batalla contra un luchador. Luego de Brock Lesnar años atrás, ahora es Kenny Omega quien sale victorioso, aunque tal enfermedad se cobrará su botín.

Anunciado por el propio Omega, por ahora resulta imposible determinar cuándo veremos a «The Best Bout Machine» hacer de las suyas otra vez sobre los rings, más allá de que sea cuestión de tiempo. Como primera consecuencia, no podrá hacer equipo con Chris Jericho para luchar contra Ricky Starks y Big Bill en AEW Worlds End, según se detonó durante el episodio de Dynamite del pasado día 13.

Aunque quizás Jericho se agencie un sustituto: Kota Ibushi.

Según informa Pro Wrestling NOAH, Ibushi no formará parte de la rueda de prensa que la promotora tiene previsto realizar el próximo miércoles 27 para vender The New Year 2024, evento a celebrarse el martes 2 de enero, donde el ex Campeón Mundial de Peso Completo IWGP enfrentará a Naomichi Marufuji. Como motivo de su ausencia, NOAH expone que Ibushi se encuentra actualmente en los Estados Unidos.

Esto hace pensar que quizás Ibushi compita en Worlds End y junto a Jericho busque conquistar allí el Campeonato Mundial de Parejas AEW que portan Starks y Bill. De ser el plan de la casa Élite, debería confirmarse la próxima semana.

► Cartel actual de AEW Worlds End

Les recuerdo el menú luchístico provisional que ofrece AEW Worlds End, cita que tendrá lugar el sábado 30 de diciembre desde el Nassau Veterans Memorial Coliseum de Uniondale (New York, EEUU).