¿Cuándo regresará Kairi Sane a WWE?

Kairi Sane tuvo un importante paso por la WWE durante sus tres años de carrera en los Estados Unidos, en especial en NXT, donde fue campeona. Por motivos familiares y personales decidió no renovar su contrato y regresar a su natal Japón en el 2020, donde eventualmente se unió a STARDOM, y meses después se coronaría como la primera Campeona IWGP. No obstante, en febrero pasado perdería el título ante Mercedes Moné en Battle in the Valley, luego de lo cual confirmó su agencia libre, y hace pocas horas se pudo conocer de que The Pirate Princess habría firmado un nuevo acuerdo con WWE.

► Kairi Sane volvería a WWE en unos meses

PWInsider informó por primera vez el sábado por la noche antes de SummerSlam Kairi Sane, estaba lista para un regreso «inminente» a la WWE. Si bien no apareció en «La fiesta más grande del verano», la luchadora comentó en sus redes sociales que tenía un importante anuncio que realizar.

Al respecto, y a esperas de conocer el contenido del anuncio, Dave Meltzer informó en el reciente Wrestling Observer Radio que el regreso de Kairi Sane está programado para los últimos meses de este año.

«Sí, tal vez en noviembre. Ella tiene dos fechas más en Japón, creo que está programada. Sí, ella regresará. En lo que respecta a eso, hay algo en eso porque dejó WWE porque quería regresar a Japón. Y luego, cuando su se termino el contrato, empezó a trabajar en STARDOM, y ella iba a ser la gran estrella internacional. New Japan la iba a usar para venir a los Estados Unidos y cosas así. Creo que lo que terminó pasando fue que luego firmaron a Mercedes Moné para tomar ese lugar».

«Cuando Bushiroad se hizo cargo y compró STARDOM, había muchas esperanzas en la idea de ‘Se pagará más al talento, vamos a recuperar a Io Shirai’, lo cual casi lograron. Esa era la idea , y lo que sucedió es que el lado de la lucha libre de Bushiroad no ha sido tan rentable como esperaban porque el negocio de New Japan está bajo… Kairi iba a trabajar en grandes espectáculos y probablemente a un cierto precio. Y ahí vamos, ella volverá a la WWE».

Otro reporte de Covalent TV es bastante consistente con la versión de Meltzer y explica le motivo por el cual Kairi Sane retrasará su llegada a la WWE. Se informó que este domingo apareció en un evento de All Japan y participará en una lucha por equipos el 8 de septiembre próximo.

«Kairi viene a All Japan. Kairi (Kairi Sane) hizo una aparición sorpresa en el evento de All Japan el 6 de agosto y anunció que se unirá a Saori Anou para luchar contra Unagi Sayaka y un compañero el 8 de septiembre para AJPW.»