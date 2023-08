La empresa de lucha libre independiente Capital Championship Wrestling celebró su evento, Blood In The Sand Anniversary, desde Monster Factory en Paulsboro, New Jersey. El show fue transmitido en vivo por Title Match Network.

El show presentó una gran cantidad de luchas con algunas de las mejores luchadoras en la escena independiente. Fue encabezado por una lucha por el Campeonato CCW entre la campeona Christina Marie contra Jade, Ultra Violette y Delmi Exo.

Resultados Capital Championship Wrestling

Harleen Lopez w/ The Awakening venció a Damaris Dawkins JC Storm venció a Clara Carreras Sara Leon venció a Miranda Vionette CCW Title Match Network Championship 4-Way: Ultra Violette venció a Jade, Delmi Exo y Christina Marie para convertirse en nueva campeona