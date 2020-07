¿Cuál es la mejor versión de MVP en WWE?

La actual WWE es una montaña rusa. No es fácil luchar contra pandemias, arenas vacías, audiencias distraídas por todo lo que está sucediendo en Estados Unidos (protestas, manifestaciones, elecciones...), etc... La lista podría seguir un par de líneas más. Pero dentro de toda esta vorágine hay una Superestrella que ha confesado estar divirtiéndose, pero no solo eso, sino que MVP confesó estar pasando uno de los mejores momentos de su carrera en la actual WWE.

Sí señores, por mucho que cueste creerlo, la actual WWE encandila y así lo reconoció MVP en la entrevista que esta semana le ha concedido a Booker T y Brad Gilmore dentro del programa "The Hall of Fame", entrevista de la que se ha hecho eco Wrestling Inc.

► MVP y su regreso frente a Rey Mysterio

"Todo comenzó tras el Royal Rumble en San Antonio cuando coincidí en el ring con Rey Misterio, la Superestrella favorita de mi hijo. Por fin puede decir que me vio competir en televisión y eso es todo lo que yo quería. Después me ofrecieron un puesto como productor y les dije que me iba genial porque de todas formas quería retirarme este año así que no lo pensé. "Posteriormente me preguntaron si me gustaría hacer un segmento de 'VIP Lounge' así como una lucha corta y un segmento tras bastidores. Eso, junto a la llegada del coronavirus lo cambió todo. Mis responsabilidades como productor bajaron y mi papel en televisión subió en la actual WWE".

►La mejor versión de MVP en WWE

"Recuerdo a Shaquille O'Neil hablar de sus primeros años en la liga y de lo dominante que era al ser joven, fuerte y más atlético que los demás y posteriormente, cuando fue cumpliendo año fue viendo como no podía hacer las mismas cosas que solía hacer cuando empezó y tuvo que ser más inteligente que el resto, y ahí es donde yo me encuentro, tengo que ser más inteligente que el resto. "Cuando era joven tenía fuerzas para subir al ring cada noche y completar un combate de 20 minutos pero ahora no tengo ni fuerzas ni ganas de hacer eso. Siempre dependerá de mí, pero en la actual WWE y bajo las condiciones actuales, puedo decir que ésta es la mejor versión de MVP; es la que más me divierte".

►Todo el crédito para Paul Heyman

"Creo que todo el crédito de que esto sea así se lo tengo que dar a Paul Heyman. Hacer lo que hizo con Brock Lesnar, traerle de vuelta y hacer a Vince cambiar de opinión y que dijera: 'Sí, esto es lo que necesitamos' es lo que hace que yo hoy aquí sea honesto. La gente ahora está diciendo que Bobby Lashley y yo somos la versión negra de Paul Heyman y Brock Lesnary con respecto a eso creo que me ayuda a sentirme útil y a saber cuál es mi papel a seguir. "Siempre fui un gran fan de esta pareja, estudié y comprendí su trabajo como comunicador. Creo que también me ha ayudado a establecerme en un rol en el que no habría podido estar hace unos años. Sin Paul Heyman y Brock Lesnar yo no estaría aquí haciendo lo que hago en la actual WWE".

