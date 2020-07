3 x 3: Lo mejor y lo peor de NXT (29 de julio 2020)

NXT 29 DE JULIO 2020 .— Este miércoles se celebró un nuevo episodio de NXT, cuyo encuentro estelar fue una triple amenaza entre Dexter Lumis, Finn Balor y Timothy Thatcher para determinar al segundo participante a la lucha de escaleras por el Campeonato Norteamericano NXT, en NXT TakeOver XXX.

LO MEJOR Y LO PEOR NXT 29 DE JULIO 2020

A continuación, les presentamos lo mejor y lo peor de NXT, en orden descendente:

LO PEOR

3- Mercedes Martinez vs. Shotzi Blackheart

Luego de la unión de Mercedes Martinez a la Robert Stone Brand, resultaba interesante ver cómo se iba a desempeñar y la química que podría tener en el grupo. Sin embargo, al ver la lucha, parecería como que hubiera dado lo mismo estén o no los acompañantes de Martínez, ya que lució dominante, y seguramente esa era la idea. Shotzi Blackheart lució bien, pero se esperaba más de ella. En resumen, el encuentro no fue malo, pero tampoco hubo algo que amerite destacar.

2- ¿Dakota Kai y Raquel Gonzalez separadas?

Por segunda semana consecutiva, Raquel González no acompañó a Dakota Kai al ring, ni apareció con ella en su entrevista tras bastidores. Anoche, en la entrevista que Dakota Kai brindó, mencionó que ya no es una jugadora de equipo, por lo que este sería un final débil para la asociación, si ese es el caso. No obstante, no descartamos de que la ausencia de González tenga alguna relación con el COVID-19.

1- Imperium vs. Ever Rise

Si bien el objetivo era hacer lucir a Imperium como un grupo dominante, vemos que no existe mucha competencia en esta división, ya que hemos visto a Ever Rise ser apaleados en semanas consecutivas, y quizás ese haya sido el motivo por el que no habíamos visto a los Campeones de Parejas NXT últimamente.

LO MEJOR

3- NXT tierra de oportunidades

La semana pasada Bronson Reed se llevó una gran victoria en una triple amenaza, para clasificar a la lucha de escaleras para NXT TakeOver XXX, donde estará en disputa el Campeonato Norteamericano NXT. Anoche, hubo otra triple amenaza y, si bien el pronóstico inicial era más cerrado que la semana anterior, no ganó el contendiente más experimentado (Balor), siendo Dexter Lumis el que tendrá su primera oportunidad titular, al igual que Reed.

Por otra parte, también se anunció una lucha para definir a la retadora número uno por el Campeonato Femenil NXT, cuando Dakota Kai se enfrente a Rhea Ripley; y por último, William Regal al parecer no querrá hacer las cosas fáciles para Karrion Kross, al no pactar todavía -de manera oficial- la lucha por el Campeonato NXT ante Keith Lee, a pesar de que este lo ha pedido ya.

2- Johnny Gargano vs. Roderick Strong

Cuando Johnny Gargano y Roderick Strong están en el ring, no se puede tener un mal encuentro. De hecho, la semana pasada junto a Bronson Reed dieron el mejor encuentro de la noche, y este miércoles volvimos a tener un buen desempeño de ambos. Una lucha muy técnica, con dominio de parte y parte. Sin llegar a ser espectacular, estos dos dieron un buen combate en televisión.

1- The Undisputed Era está completo

Kyle O'Reilly apareció en Full Sail por primera vez en varios meses y The Undisputed Era por fin está completo, y al parecer, los veremos por un tiempo más en la marca amarilla. Si bien no tienen nada que demostrar, ya que lo han ganado todo, lo cierto es que en NXT hacen falta grupos de peso y anoche dejaron en claro sus intenciones de recuperar el Campeonato de Parejas, hoy en manos de Imperium. Además, parece que en el proceso hemos visto que el grupo estaría en el bando técnico, y contando con el apoyo de los presentes.

