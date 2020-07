WWE ha cambiado su modelo de negocio en los últimos dada la situación que vivimos. Luchas en arenas vacías, sentir el esfuerzo de los competidores como nunca antes lo habíamos sentido... son sacrificio que se tiene que hacer para poder seguir poniendo sonrisas en las caras de los aficionados. Pero Dolph Ziggler no piensa así.

Ziggler es también una estrella fuera de WWE. Sabe a la perfección de qué se trata todo esto del Show Business. Sus más de 8 millones de seguidores en sus redes sociales son una muestra de que no ha parado en sus quince años de carrera como profesional del entretenimiento. Y, a pesar de que lo odie con todas sus fuerzas, las arenas vacías no le van a parar. Muestra de ello son sus colaboraciones en programas de FOX, NBC, MTV, YouTube o E!

Pero por encima de todo esto, como decíamos, está el Dolph Ziggler luchador. El próximo domingo competirá por conseguir el Campeonato Mundial de WWE dentro del The Horror Show at Extreme Rules.

Dolph quiso realizar una rueda de prensa por videoconferencia en la que estuvieron medios de prácticamente todos los rincones del planeta y habló sobre el PPV del domingo, y sus aspiraciones futuras, entre otros temas. SÚPER LUCHAS te trae las declaraciones más destacadas de esta rueda de prensa.

►¿Qué significa el Campeonato Mundial WWE?

"El Campeonato Mundial WWE significa que eres el el número uno. Que eres la cara de la compañía, el que hace las entrevistas con la prensa, el que tiene que demostrar en el ring y en el micrófono que es el número uno. Todos nos metemos en este negocio con el objetivo de conseguir este título.

"Para mí el objetivo siempre ha sido ser el Campeón WWE por encima de cualquier otro título, y ahora tengo la oportunidad de hacerlo, ya que podré elegir la estipulación y haré que sea una noche especial para mi y para el Universo WWE".

►Competir en arenas vacías es lo que más odia en el mundo

"Odio las arenas vacías más que ninguna otra cosa en este mundo. El público es parte fundamental de lo que hacemos, ya seas el bueno, el rudo... las reacciones de la gente son lo que hacen que este negocio sea lo que es, y el día que volvamos a poder tener a gente en los asientos será cuando este negocio vuelva de verdad.

"Está muy bien tener a los estudiantes del Performance Center haciendo lo que se supone que tiene que hacer, pero eso no es lo que queremos. Lo que queremos es seguir llevando el show a todo el mundo, que no estén las arenas vacías, que la gente pueda venir a vernos y que sientan esa electricidad que es ver un show de WWE en directo. Hasta que no podamos tener gente en las arenas no tendremos un auténtico evento de lucha".

►Ser comediante no sirve en el ring

"Ser comediante no me ayuda para nada en mi carrera como atleta de WWE. En todo caso le da a la gente algo más de qué hablar. Por ejemplo, si hablamos de Drew McIntyre, ¿qué sabemos de él fuera del ring? Sólo que fue despedido hace unos años y que es un buen luchador.

"No creo que me ayude en nada. Soy bueno en el micro y lo disfruto, pero se trata de crear una reacción en el público cuando hago cosas en el ring. Quizás haya alguno que se ría de mi por tener este tipo de aficiones, pero a la hora de luchar seguro que no están tan contentos".

Recuerda que este próximo domingo 19 de julio tiene lugar un nuevo programa de WWE dedicado a todos los fans de Latinoamérica y España en la previa de The Horror Show at Extreme Rules presentado por Quetzalli Bulnes y Marcelo Rodríguez, y que analizará los combates programados antes de cada pay-per-view de WWE de algunas de tus Superestrellas favoritas. En esta primera emisión, estarán Samoa Joe, Otis, Lacey Evans, Natalya, Kalisto, Ángel Garza y Humberto Carrillo.

No te lo pierdas ya que estará disponible y de forma gratuita en las redes sociales de WWE en YouTube, Instagram Live, Facebook y Twitter.