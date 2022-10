Critican a WWE por empujar nuevamente a Mustafa Ali

Para unos Mustafa Ali es la eterna promesa de WWE. Para otros ya ha quedado atrás la posibilidad de convertirlo en un talento estelar. La compañía de momento lo está volviendo a empujar. Se encuentra rivalizando con Seth Rollins en torno al Campeonato de Estados Unidos en Raw. A falta de anuncio oficial, probablemente los dos lucharán por el título en Crown Jewel 2022.

No es la primera vez que el ex 205 Live recibe una buena oportunidad así que veremos si en esta ocasión tanto él como el manejo responden de la mejor manera. Por otro lado, antes incluso de descubrirlo, hay quienes creen que no va a funcionar, como es el caso de Vince Russo, quien estuvo compartiendo su opinión sobre esta historia en Legion of Raw.

► Vince Russo y el empuje a Mustafa Ali

“Están poniendo juntos a Ali y Seth porque será una gran lucha de cinco estrellas. ¿A quien le importa? ¡A nadie le importa! ¡Nunca vas a conseguir que este tipo (Mustafa Ali) sea estelar, hermano! En su forma actual, con lo que hizo en el pasado, ya no lo estaba apoyando. Fue un manejo terrible y una escritura terrible… Bien, vamos a poner a Ali y Rollins, Meltzer le dará 5 estrellas y todos dirán: ‘Qué gran combate’, ¡pero no atraerás a un fan adicional, ni uno!”

El problema de Mustafa Ali, como el de tantos luchadores con talento en los encordados a lo largo de la historia, siempre ha sido su falta de carisma, de micrófono y de un buen personaje. Nadie duda de lo que puede hacer en un combate pero WWE es mucho más que eso. Tan solo miremos a Seth Rollins. ¿Por qué es uno de los más grandes de los últimos 10 años?

¿Pensáis que esta vez Mustafa Ali se consolidará en WWE?