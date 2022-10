Estar rivalizando con Brock Lesnar y decir que no luchas por dinero es casi una incongruencia. Lo sería totalmente si lo dijera «La Bestia Encarnada». Pero lo dice «El Todopoderoso» en su reciente entrevista en Notsam Wrestling. En el sentido de que más bien está luchando para dejar un legado cuando le llegue el momento de colgar las botas. Asegura que el aspecto financiero de su carrera actualmente es la menor de sus preocupaciones.

► Bobby Lashley no está luchando por dinero

«No lo estoy haciendo por el dinero en este momento. A lo largo de los años, he compilado una cartera de bienes raíces realmente buena y cosas así. Así que he cuidado de mis hijos. En este momento, lo estoy haciendo más por el legado. Me encanta la lucha libre y tengo la capacidad para hacerlo. Creo que le estoy mostrando a la gente algo diferente. Soy ese tipo que está en los entrenamientos por la mañana. Soy ese tipo que entrena duro.

«Estoy bien con ser un modelo a seguir. Estoy bien con todas estas cosas diferentes. Así que quiero quedarme en el negocio todo el tiempo que pueda por esa razón. Pero si alguna vez llega un momento en el que corro un poco más lento, me muevo un poco más lento, recibo un golpe y es como: ‘Oh no, esto duele al volver a subir’. Eso va a suceder de todos modos. Pero si alguna vez llega a ese punto en el que siento que estoy disminuyendo la velocidad, detengámonos«.

¿Os está gustando lo que está haciendo Bobby Lashley en WWE?