Dalton Castle fue Campeón Mundial ROH durante 197 días de 2017 a 2018 y esta noche recuperará el título si vence a Chris Jericho en Dynamite. «Y2J» reina desde hace 27 días y puede decirse, sin faltarle al respeto a ninguno de los luchadores de la compañía, que es lo mejor que le ha pasado a Ring of Honor en mucho tiempo, al menos desde que tuvo que echar el cierre.

No obstante, «The Party Peacock» cree que el monarca está arruinando todo el trabajo hecho hasta ahora en la organización. Explica su punto de vista en su reciente entrevista en Busted Open Radio, en la que también habla de si siente presión por estar ante el que puede ser el gran combate de su carrera.

► «Chris Jericho está arruinando ROH»

«En 2015 fue cuando comencé con Ring of Honor. ¿Cómo me siento? Es un poco desagradable. Fue emocionante ver el nombre de un hombre al que admiraba cuando era adolescente llevar el título que representa a la compañía. Me encantó tanto durante tanto tiempo. Al mismo tiempo, sigue hablando mal de eso. Desprecia a Ring of Honor. Cree que es mejor que todos los que han cruzado las puertas de Ring of Honor. Es mi trabajo dar un paso allí y callarlo y mostrarle el error que está cometiendo al hablar así y tal vez ganarle un poco de respeto y al mismo tiempo complacer a la audiencia«.

Who is @TheDaltonCastle, you may ask? Well, according to the Party Peacock himself, he is an EXPERIENCE, and he has challenged @ringofhonor World Champion @IAmJericho for the World Title at TONIGHT'S Special TITLE TUESDAY #AEWDynamite LIVE from Cincinnati, Ohio at 8/7c on TBS! pic.twitter.com/DnnfEnduCt — All Elite Wrestling (@AEW) October 18, 2022

► El gran combate de Dalton Castle

«No siento la presión. Me siento confiado en esta posición. Siento que tomaron la decisión correcta. Dynamite está en una noche especial, gran parte de la audiencia no está en una rutina regular. ¿Cómo podemos conseguir más ojos en el producto? Lo sé, ¿por qué no ponemos una gran bomba de energía brillante justo en el medio del espectáculo? Ese soy yo. Este es un gran combate. Vamos a atraer a mucha gente, estoy seguro. He hecho grandes actuaciones antes. Caminé allí la semana pasada en Toronto con un micrófono en la mano porque sabía dónde estaba parado. Estaba en una buena posición para desafiar a Jericho. Observo cómo lucha y veo a alguien a quien puedo vencer y con quien puedo competir. Veo una audiencia gigante que está hambrienta de algo más«.

¿Dalton Castle vencerá a Chris Jericho por el Campeonato Mundial ROH?