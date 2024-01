Un duelo a base de llaveo y lucha a ras de lona es lo que buscaba Zack Sabre Jr. que fuera su duelo contra Bryan Danielson en AEW WrestleDream, con el objetivo de determinar quién podía considerarse el número uno dentro de dicho estilo. Y lo fue, aunque el final, según ZSJ, trastocó todo lo visto.

Danielson se valió de su Busaiku Knee para derrotar al británico, y sobre este genial detalle pivota ahora el sentido de un segundo combate, que ya fue sugerido mediante declaraciones de ZSJ y básicamente establecido en el reciente NJPW New Year Dash !!

Pero hasta hoy, este Danielson vs. Sabre Jr. II no se ha hecho oficial, con el anuncio por parte de NJPW. Como escenario, el evento The New Beginning In Osaka, el próximo 11 de febrero, desde la EDION Arena de dicha ciudad nipona.

► Zack Sabre Jr. visita EEUU esta semana

Desconocemos qué próximas citas competitivas afrontará Danielson mientras llega su combate contra ZSJ, pues ni NJPW ni AEW, por ahora, lo han programado para un show en este mes que resta hasta entonces. Pero sí conocemos un par de implicaciones de «The Submission Master».

El sábado, junto a Bad Dude Tito, se medirá a Matt Riddle y un luchador aún por determinar en NJPW Battle In The Valley, velada que tendrá lugar en San José (California, EEUU). Quizás, quién sabe, Danielson se deje ver por allí y ambos sigan vendiendo el duelo de The New Beginning In Osaka.

Y también anunciado hoy, ZSJ, junto a Kosei Fujita, Shane Haste y Mikey Nicholls, irán contra Kazuchika Okada, Hiroshi Tanahashi, Tomohiro Ishii y Togi Makabe en NJPW The New Beginning In Nagoya, el 20 de enero. Un preludio de la oportunidad titular por el oro de tercias que tendrán TMDK ante Okada, Tanahashi e Ishii en The New Beginning In Osaka.