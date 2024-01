Sólo con las entradas al ring de cada luchador, NJPW ya nos avisó de que algo grande se avecinaba como antesala del estelar de Wrestle Kingdom 18 este pasado jueves, aunque realmente los tres últimos combates se consideraran «main event» del show.

Mientras Bryan Danielson quería vengarse de su ojo a la virulé por obra y gracia de Kazuchika Okada en Forbidden Door II, el nipón tenía la responsabilidad de resarcirse y ganar el combate ante su público en representación del «King of Sports». Un duelo con importante bagaje narrativo, en definitiva.

Y ya sobre el ring, fueron un paso más allá de su duelo previo, con un «limbwork» excelente de Danielson sobre Okada, pero que este pudo soportar e incluso aplicar en última instancia su «Rainmaker» para llevarse la victoria, en una demostración de «fighting spirit» característico del puroresu, catalizado a través de la gran figura actual de NJPW (ciertas similitudes con el duelo que Okada disputó contra Minoru Suzuki en The New Beginning In Sapporo 2017).

► Octavo «5 Star» para Bryan Danielson

Wrestle Kingdom 18, si bien tuvo una calidad «in-ring» muy consistente, por lo demás, realmente adoleció de otro combate candidato a lo mejor del 2024. Y así lo valoró también Dave Meltzer dentro del Wrestling Observer Newsletter de esta semana, donde sólo el encuentro que nos ocupa alcanzó la puntuación de 5 estrellas. En concreto, *****1/4.

Primer «5 Star» del 2024, octavo en la carrera de Danielson (todos, excepto este último, bajo los focos de AEW), vigesimo séptimo de Okada y nonagésimo segundo para NJPW, empresa que, sobra decir, lidera el particular ranquin de casas luchíticas con mayor número de luchas imperdibles a juicio de Meltzer.