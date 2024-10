Cómo ver TNA Bound For Glory 2024

Hard To Kill, Slammiversary y Bound For Glory constituyen actualmente las citas más importantes en el calendario de TNA, y con la realización de la última el próximo sábado, la empresa tiene previsto completar una trilogía que de alguna manera resumirá su 2024.

El principal protagonista en las dos primeras, Nic Nemeth, volverá a serlo, defendiendo el Campeonato Mundial TNA ante un nombre, Joe Hendry, que si bien no formó parte de Hard To Kill, lo fue de Slammiversary y está resultando la auténtica gran estrella del producto en lo que llevamos de año. ¿Nos indica tal simbolismo el inicio en Bound For Glory de la «Hendry Era» o pondrá TNA otra vez freno a su «momentum»?

Tal intríngulis sobre este mencionado estelar acapara muchas miradas, pero Bound For Glory presenta otro potencial cambio de ciclo en el panorama titular: un duelo entre Jordynne Grace y Masha Slamovich donde la moscovita busca batir por fin a su particular horma del zapato. Coronación que confirmaría la nueva edad dorada de la lucha libre europea.

Tengamos en cuenta, también, el presumible «show stealer» con Mike Bailey e Hijo del Vikingo; el regreso del «Full Metal Mayhem» en modalidad de lucha de escaleras (¿último reinado para The Hardys a la vista?) y del «Monster’s Ball; la amenaza de Wendy Choo vía WWE NXT… Más que nunca, este fin de semana le pertenece a TNA.

► Horarios por país

(Countdown To Bound For Glory)

(Show principal)

► Cartel

[SHOW PRINCIPAL]

[COUNTDOWN TO BOUND FOR GLORY]

CALL YOUR SHOT GAUNTLET: Participantes por anunciar

► Medios de seguimiento

Countdown To Bound For Glory: TNA+, YouTube, FITE/TrillerTV

Show principal: TNA+, FITE/TrillerTV, PPV.COM