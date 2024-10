Sidney Akeem (Reggie): «Casi dejo la lucha tras WWE»

Sidney Akeem (Reggie) fue despedido de la WWE a mediados de este año. Desde entonces, ha estado luchando como independiente, principalmente en GCW; sin ir más lejos, el 19 de octubre venció a Jack Evans en Blood On The Hills 3. Se ha mantenido ocupado el que fuera Campeón 24/7 pero hubo un momento en que valoró la posibilidad de retirarse.

► La salida de WWE

«Cuando dijo eso, no lo dijo solo por decirlo. Sentí la sinceridad en su corazón. Pensé, se sintió tan bien. Luego, recibir la ovación del público de Chicago, fue como, hombre. Le dije después [de la lucha en GCW Live Fast, Die Young], ‘Casi renuncio a esto cuando me despidieron o no renovaron mi contrato.’ Pensé, maldita sea, ¿de verdad no soy lo suficientemente bueno? Porque hice todo lo que ellos querían que hiciera, y convertí limones en limonada. Hice todo, y me preguntaba, ‘¿Qué más podría haber hecho?’ Ahora sé lo que podría haber hecho. Me cuestioné, ¿debería dejarlo? ¿Debería volver al circo? Pero dejé que ese pensamiento saliera de mi cabeza muy rápido, y lo siguiente que supe fue que tuve mi primer combate en la escena independiente contra Jackie Cartwheel, y se volvió viral. Fue como, estoy exactamente donde necesito estar. Ahora, esto solo reafirma esa decisión. Es difícil, pasar de un gran escenario al esfuerzo constante, es difícil y estresante. Pero cuando estoy dentro de esas cuerdas, se siente bien. Me estoy divirtiendo«.

► El regreso a ROH

También tuvo un comabte en Ring of Honor, a dónde tiene previsto regresar, como comparte en la misma entrevista con MuscleManMalcom:

«Definitivamente me verán de regreso. Me verán en muchos otros lugares también. Fue surrealista. No estoy realmente sorprendido. Voy a ser un poco arrogante aquí, o tal vez solo confiado, no arrogante, siento que pertenezco a estas promociones, ya sea GCW, New Japan, AEW, WWE, realmente siento que pertenezco. Si antes tenías dudas, solo mira lo que estoy haciendo ahora. Realmente estoy trabajando y construyendo una base sólida sobre lo que necesitas hacer, lo que necesitas ser, lo que necesitas para ser un luchador profesional. No se trata solo de los gimmicks y del título 24/7. Estoy ganando mis credenciales, aunque ya lo haya hecho antes. Se sintió bien, se sintió como en casa. Se sintió normal, y estoy emocionado por volver allí pronto.»

«Quiero trabajar con mi amigo EJ [Nduka], o Lee J [Johnson]. Ellos están haciendo grandes cosas. Me encantaría enfrentarme a Infantry. Si estás viendo esto, Shane Taylor Promotions, voy a necesitar hablar ustedes. Porque tienes esa actitud, y STP, Shane Taylor Promotions, puede que seas el tipo que necesito para deshacerme del olor a circo y sommelier. La actitud correcta, la disciplina correcta, el desbloqueo adecuado, creo que eso podría ser algo grande.»