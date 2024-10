WWE RAW 21 de octubre 2024 | Resultados en vivo | Jey Uso vs. Bron Breakker 1. The New Day vs. AOP

Los miembros de The New Day alternaron con relevos rápidos, pero Woods fue dominado en cuestión de segundos y sacado del ring. The Miz arribó para ver la acción más de cerca. Tras el corte comercial, Kofi logró una buena ofensiva sobre uno de los miembros de AOP mientras Miz compartía con Karrion Kross. R-Truth salió de la nada para atacar a The Miz y distrajo a todo Final Testament, y Kofi aprovechó para robarse la victoria.