► Cómo ver Payback 2023

Comentado anteriormente, Payback 2023 llega en el mayor momento de candencia (por ahora) de The Judgment Day. Y su afiche oficial ya nos avisó que esta facción tendría importante protagonismo dentro de una cita que luce cual remanso de perfil bajo, tras las exitosísimas ediciones de Money in the Bank y SummerSlam vistas el pasado mes y tres semanas atrás, respectivamente.

WWE recupera la «marca» Payback, que no daba nombre a un gran evento desde 2020, velada producida en plena pandemia donde Roman Reigns inició su actual ostentación del Campeonato Universal. Y el sábado, Reigns será la gran ausencia de este Payback 2023, unida, parece, a las de The Usos y el resto de The Bloodline (o lo que queda del grupo).

Estaríamos entonces ante el primer «premium live event» de WWE en 2023 libre de implicaciones samoanas. Para los seguidores que menos comulguen con Reigns y Cía, sin duda una grata noticia y un soplo de aire fresco, señalando tal vez el futuro: ¿serán The Judgment Day los sucesores de The Bloodline como facción dominante de WWE?

► Horarios por país

(Kickoff)

Ciudad de México (México) – 5:00 PM

Madrid (España) – 1:00 AM del domingo 3 de septiembre

Santiago (Chile) – 7:00 PM

Buenos Aires (Argentina) – 8:00 PM

Bogotá (Colombia) – 6:00 PM

Asunción (Paraguay) – 7:00 PM

Belmopán (Belice) – 5:00 PM

Caracas (Venezuela) – 7:00 PM

Ciudad de Guatemala (Guatemala) – 5:00 PM

Ciudad de Panamá (Panamá) – 6:00 PM

La Habana (Cuba) – 7:00 PM

La Paz (Bolivia) – 7:00 PM

Lima (Perú) – 6:00 PM

Managua (Nicaragua) – 5:00 PM

Montevideo (Uruguay) – 8:00 PM

Nueva York (Estados Unidos) – 7:00 PM

Quito (Ecuador) – 6:00 PM

San José (Costa Rica) – 5:00 PM

San Juan (Puerto Rico) – 5:00 PM

San Salvador (El Salvador) – 7:00 PM

Santo Domingo (Republica Dominicana) – 7:00 PM

Tegucigalpa (Honduras) – 5:00 PM

(Show principal)

Ciudad de México (México) – 6:00 PM

Madrid (España) – 2:00 AM del domingo 3 de septiembre

Santiago (Chile) – 8:00 PM

Buenos Aires (Argentina) – 9:00 PM

Bogotá (Colombia) – 7:00 PM

Asunción (Paraguay) – 8:00 PM

Belmopán (Belice) – 6:00 PM

Caracas (Venezuela) – 8:00 PM

Ciudad de Guatemala (Guatemala) – 6:00 PM

Ciudad de Panamá (Panamá) – 7:00 PM

La Habana (Cuba) – 8:00 PM

La Paz (Bolivia) – 8:00 PM

Lima (Perú) – 7:00 PM

Managua (Nicaragua) – 6:00 PM

Montevideo (Uruguay) – 9:00 PM

Nueva York (Estados Unidos) – 8:00 PM

Quito (Ecuador) – 7:00 PM

San José (Costa Rica) – 6:00 PM

San Juan (Puerto Rico) – 6:00 PM

San Salvador (El Salvador) – 8:00 PM

Santo Domingo (Republica Dominicana) – 8:00 PM

Tegucigalpa (Honduras) – 6:00 PM

► Cartel

► Cómo ver Payback 2023

Kickoff: WWE Network, Peacock, redes sociales de WWE

Show principal: WWE Network, Peacock