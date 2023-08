Zoey Stark lamentó haber lastimado a Becky Lynch

Zoey Stark fue una de las Superestrellas más destacadas en la división femenil de NXT durante mucho tiempo, y en el reciente WWE Draft, fue reclutada para la marca RAW, y aunque a la luchadora la tomó por sorpresa, logró asentarse muy bien de la mano de Trish Stratus y la ha estado ayudando en su rivalidad con Becky Lynch.

► Zoey Stark se disculpó con Becky Lynch tras Night of Champions

La rivalidad de Becky Lynch y Trish Stratus se hizo más intensa cada semana, y en el reciente Monday Night Raw tuvo un capítulo más en una lucha donde las caídas contaban en cualquier lugar entre Lynch y Zoey Stark, con victoria de The Man, quien logró sobreponerse pese a la inferioridad numérica en la que se encontraba.

Uno de los episodios que trajo esta rivalidad fue la lucha entre Becky Lynch y Trish Stratus en Night of Champions, en el cual la ex Campeona Raw parecía encaminarse hacia el triunfo. Sin embargo, Zoey Stark salió de debajo del ring y atacó a Becky Lynch, permitiendo a la miembro del Salón de la Fama WWE llevarse la victoria, pero el golpe fue bastante accidentado, ya que le provocó a The Man una hemorragia nasal al conectarle con su Z-360 en la cara.

Durante una entrevista reciente con Haus of Wrestling, Zoey Stark habló sobre el incidente que terminó lastimando involuntariamente a Becky Lynch, y confesó que se había disculpado posteriormente con ella.

“Declaración hecha. Bueno, con seriedad, hablamos y ella estaba bien. Ella es buena, como su nariz, ya sabes, sucede.

Estamos en un deporte muy físico. Nunca quiero lastimar a nadie, pero cuando sucede, sucede, regresas y te disculpas, y eso es exactamente lo que hice. Le respondí: ‘Lo siento mucho’. Apesta cuando sucede. Apesta. Pero sucede”.