Grado apareció en All In 2023 durante la Zero Hour junto a Paul Wight y Anthony Ogogo cuando los tres atacaron a Jeff Jarrett, Jay Lethal y Satnam Singh. El luchador se dio a conocer durante sus años en IMPACT pero en los últimos, si bien no retirado, ha estado desaparecido de los focos. Así que nadie esperaba verlo en el evento de AEW hasta que efectamente estaba en pantalla. Y recientemente estuvo compartiendo algunos detalles al respecto en Cultaholic. Revela que supo de su participación el mismo día no mucho antes.

«Recibí una llamada, probablemente el jueves por la noche, para estar en Wembley. Nada quedó confirmado en ningún momento. Después de la entrevista en TalkSPORT, recibí felicitaciones de personas diciendo, ‘Dios mío, vas a luchar en Wembley, tú contra Jeff Jarrett’. La gente estaba creando gráficos. Me sentí muy incómodo. No tuiteé nada desde la entrevista en TalkSPORT. ‘Voy a mantenerme al margen de esto’. No quería [molestar a nadie]. La gente me preguntaba, ‘¿por qué no te unes a la campaña con el hashtag?’ Me sentía muy incómodo».

«Necesito agradecer a todos los que han enviado tweets cálidos y positivos hacia mí en los últimos siete días, porque creo que eso tuvo un gran impacto en que finalmente estuviera en Wembley. Al final del día, es un evento de AEW. Esos son chicos que han trabajado duro durante años para estar en un espectáculo como ese en la lista de AEW. Siempre supe que si no sucedía, no merecía realmente estar en su espectáculo, así que voy a fluir con la corriente y esperar lo mejor».

