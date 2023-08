El nacimiento de The Man: «Los fans se equivocaron»

The Man nació cuando Becky Lynch traicionó a Charlotte Flair en SummerSlam 2018. Lo hizo después del combate que ambas compartieron con Carmella, en el que The Queen se convirtió en la nueva Campeona SmackDown, título que fue cambiado por el Campeonato Mundial Femenil que ahora tiene Rhea Ripley. Aquel solo fue el comienzo del gran push a la luchadora de Irlanda. No fue menos importante en su camino a la cima el puñetazo en la cara de Nia Jax, así como su pose ensangrentada desde lo alto del estadio, lo cual se convirtió en una imagen viral.

#OnThisDayInWWE 5 years ago at SummerSlam:

Becky Lynch snaps and assaults Charlotte Flair – and the crowd roars in approval for the heel move

Soon, @BeckyLynchWWE becomes The Man… pic.twitter.com/MK3pqsAhdY

— On This Day in WWE (@OTD_in_WWE) August 19, 2023