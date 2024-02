Cómo Netflix cambió la vida a Ohio Valley Wrestling

Antes de que WWE y Netflix llegaran a un acuerdo de colaboración, la plataforma de streaming se asoció con la promoción Ohio Valley Wrestling para realizar la serie Wrestlers. Unas semanas atrás, el dueño de la misma, el exluchador Al Snow, contaba cómo iniciaron su relación. Más recientemente, hablando en Developmentally Speaking, él también explica cómo ha cambiado la vida de OVW en los últimos años debido a ello.

«Viene con sus propios desafíos. Ahora es el momento en el que realmente tenemos que trabajar aún más duro. Quiero decir, es fantástico y el respaldo o el brillo de Netflix ha sido increíble, y estoy muy agradecido a Gret Whiteley… él y su talentoso equipo hicieron que todo aquí se viera asombroso. Estamos en una buena racha. Ahora simplemente tenemos que capitalizar eso y… cuando la novedad se desvanezca, retener a esa audiencia. Mantener ese impulso. Así que la presión está por los aires.

«Es aún más… es genial, hemos agotado las entradas repetidamente, semana tras semana, tanto en la televisión en vivo como… ya tenemos agotado nuestro PPV del 10 de febrero. Agotamos las entradas la semana pasada. ¡Estupendo! Pero eso solo añade más presión, que debemos ofrecer un cierto nivel de experiencia para retener… no solo mantener a la audiencia que hemos ganado con Netflix, sino ganar más, y simplemente construir sobre lo que tenemos. El estrés nunca termina, simplemente continúa, cada semana.»

