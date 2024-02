¿Undertaker vs. Arn Anderson?: «No, pero aún puedo»

Durante el episodio más reciente de su pódcast, The ARN Show, Arn Anderson, aclara si realmente se planteó que luchara con The Undertaker cuando volvió de su cirugía de cuello en 2002 mientras El Enterrador trabajaba en WWE. Y comenta que a día de hoy todavía podría entrar en acción, no para un combate pero sí para darle lo suyo a alguien.

► ¿Undertaker vs. Arn Anderson?

«No. Creo que hice lo suficiente como para que no fuera… nadie se sorprendió de repente de que volví como Superman después de una cirugía de cuello importante. Y la forma en que lo planeamos fue como que me deslicé allí sin ser visto. Estuvo maravillosamente planeado, realmente lo estuvo. Pero nunca hubo una situación en la que dijeran, ‘Oye, ¿todavía tienes esas botas de lucha y mallas? Nos gustaría que hicieras otra pelea’. Nunca se planteó, nunca fue una consideración. Y hasta el día de hoy, no es una consideración…».

► Cuidado con «The Enforcer»

«Y sabes, lo increíble es que tengo 65 años, sentado en esta silla. Y si fuera lo suficientemente importante o mandatorio hacerlo, todavía puedo conectar uno [un spinebuster]. Y no tan mal. Tendré que decirlo yo mismo. Todavía puedo clavar a alguien con un DDT o spinebuster. Pero la realidad es, ya sabes, donde mi cuello, con la cirugía, mejoró con el tiempo, ahora mi zona lumbar es el problema. Y cualquiera que tenga problemas en la parte baja de la espalda te dirá que es un fastidio. Viene y va. Puedes inclinarte sobre una cama y levantar a tu Pomerania de siete libras y fastidiarte la espalda, créelo o no.»